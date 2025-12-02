A região Central terá grande chance de chuva para a quarta-feira (3), caracterizando-se como o principal aspecto do tempo. As temperaturas mais elevadas serão em Pilar de Goiás, com máxima de 27.6°C, Barro Alto, com 27.3°C, e Ipiranga de Goiás, também com 27.3°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Campo Limpo de Goiás, com 17.4°C, e Anápolis, com 19.1°C.A umidade média na região será de 85.9%, com destaque para Barro Alto (95.0%), Carmo do Rio Verde (94.0%) e Goianésia (94.0%) com os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é de 61.29%, sendo que Carmo do Rio Verde, Damolândia e Itapaci apresentam as maiores probabilidades, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Barro Alto: máxima 27.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Carmo do Rio Verde: máxima 26.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Ceres: máxima 26.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Damolândia: máxima 26.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Goianésia: máxima 26.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Guarinos: máxima 26.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Hidrolina: máxima 27.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Ipiranga de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Itapaci: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Jaraguá: máxima 26.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Jesúpolis: máxima 26.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 26.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Nova Glória: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Pilar de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Rialma: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Rianápolis: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Rubiataba: máxima 26.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Santa Isabel: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%São Francisco de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%São Luiz do Norte: máxima 27.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%São Patrício: máxima 26.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Uruana: máxima 26.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Vila Propício: máxima 26.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.