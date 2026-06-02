A região Central para quarta-feira (3) apresenta um tempo com temperaturas amenas a quentes, sem indicativos de grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade conforme os critérios estabelecidos. As cidades mais quentes previstas são Guarinos, com máxima de 31.7°C, Barro Alto com 31.0°C e São Luiz do Norte com 30.6°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Anápolis, com 13.9°C, e Damolândia, com 14.0°C.A umidade média na região será de 56.45%, com os maiores índices de umidade noturna registrados em Carmo do Rio Verde, com 76.0%, Uruana, com 75.0%, e Barro Alto, com 72.0%. A probabilidade média de chuva para a região Central é de 10.0%. As cidades com maior probabilidade de chuva, todas com 10.0%, são Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.6°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 31.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.0°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 29.3°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 27.3°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 30.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 31.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 29.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 29.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 28.8°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 30.3°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 30.4°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 29.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 30.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 29.7°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 30.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 29.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.