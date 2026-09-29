A região Central experimentará um dia de calor bastante acentuado nesta quarta-feira (30), com marcas térmicas elevadas em diversos municípios. Entre as cidades que devem registrar os maiores índices de temperatura máxima estão Guarinos, com 37,9°C, Barro Alto, com 37,1°C, e Itapaci, com 37,0°C. Já os momentos de temperaturas mais amenas ficam concentrados em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, que apresentam as menores mínimas com 20,5°C e 20,8°C, respectivamente.A umidade relativa do ar na região deve atingir uma média de 47,15%, sendo que Anápolis se destaca com o maior índice, chegando a 63,0%. Em relação às chuvas, a probabilidade média geral para o período é baixa, de apenas 4,44%, contudo as chances de precipitação sobem para 45,0% em Campo Limpo de Goiás e Ouro Verde de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 32,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 37,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 35,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 35,4°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 33,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 35,9°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 37,9°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 35,7°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 37,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 35,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 34,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 34,8°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 36,1°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 36,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Rianápolis: máxima 36,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 35,6°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 36,1°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 35,8°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Luiz do Norte: máxima 36,9°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 35,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 36,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Vila Propício: máxima 34,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.