A região Central terá um tempo marcado por grande chance de chuva para a quarta-feira (31). As temperaturas máximas na região atingirão 34.0°C em Santa Rita do Novo Destino, 33.7°C em Pilar de Goiás e 33.4°C em Vila Propício. As mínimas esperadas são de 19.1°C em Campo Limpo de Goiás e 20.8°C em Anápolis.A umidade média na região será de 72.76%, com cidades como Damolândia, Petrolina de Goiás e Santa Rosa de Goiás registrando até 90.0%. A probabilidade média de chuva é de 44.35%, mas em locais como Barro Alto, Carmo do Rio Verde e Ceres, a chance de chuva chega a 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 29.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Barro Alto: máxima 33.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 22.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Carmo do Rio Verde: máxima 32.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Ceres: máxima 32.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Damolândia: máxima 31.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Goianésia: máxima 32.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Guarinos: máxima 32.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Hidrolina: máxima 33.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Ipiranga de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Itapaci: máxima 33.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Jaraguá: máxima 33.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Jesúpolis: máxima 33.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Nova América: máxima 32.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Nova Glória: máxima 33.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Petrolina de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Pilar de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Rialma: máxima 32.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Rianápolis: máxima 32.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Rubiataba: máxima 31.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Santa Isabel: máxima 32.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 34.0°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%São Francisco de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%São Luiz do Norte: máxima 33.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%São Patrício: máxima 32.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Taquaral de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Uruana: máxima 32.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Vila Propício: máxima 33.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.