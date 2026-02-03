A região Central terá grande chance de chuva, caracterizando o tempo para esta quarta-feira (4). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Pilar de Goiás, com 28.4°C, Itapaci, com 28.2°C, e Santa Rita do Novo Destino, com 28.0°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Campo Limpo de Goiás, com 17.8°C, e Anápolis, com 19.4°C.A umidade média na região é de 87.15%, com cidades como Damolândia, Ouro Verde de Goiás e Petrolina de Goiás podendo alcançar 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 57.02%, com os maiores índices de 75.0% previstos para Damolândia, Ipiranga de Goiás e Itapaci. Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Barro Alto: máxima 27.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 23.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 22.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Ceres: máxima 27.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Damolândia: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Goianésia: máxima 26.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Guarinos: máxima 27.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Hidrolina: máxima 27.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itapaci: máxima 28.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Jaraguá: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Jesúpolis: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Nova América: máxima 27.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Nova Glória: máxima 27.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Pilar de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 27.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Rianápolis: máxima 27.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Rubiataba: máxima 26.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Santa Isabel: máxima 27.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Francisco de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Luiz do Norte: máxima 27.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Patrício: máxima 27.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Uruana: máxima 27.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Vila Propício: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.