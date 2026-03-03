A região Central terá grande chance de chuva na quarta-feira (4), caracterizando o tempo da região. As cidades mais quentes serão Rianápolis, com 29.4°C, Itapaci, com 29.0°C, e Jaraguá, também com 29.0°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Anápolis, com 18.9°C, e Campo Limpo de Goiás, com 19.0°C.A umidade média na região será de 82.55%, sendo Goianésia a cidade com maior umidade à noite, atingindo 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 59.11%, com destaque para Damolândia, Jesúpolis e Ouro Verde de Goiás, onde a probabilidade pode chegar a 95.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Barro Alto: máxima 28.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Damolândia: máxima 28.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Goianésia: máxima 28.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Guarinos: máxima 28.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Hidrolina: máxima 27.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 45.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Itapaci: máxima 29.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Jaraguá: máxima 29.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Jesúpolis: máxima 28.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 95.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 27.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Nova Glória: máxima 28.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 90.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Pilar de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Rialma: máxima 29.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Rianápolis: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 28.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 90.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 95.0%São Luiz do Norte: máxima 28.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%São Patrício: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Uruana: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Vila Propício: máxima 28.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 85.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.