A região Central terá uma quarta-feira (5) com predomínio de sol e baixa possibilidade de chuva na maioria das cidades. O aquecimento será expressivo em municípios como Guarinos, que deve alcançar a máxima de 33,8°C, Itapaci, com 33,0°C, e São Luiz do Norte, com 32,8°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia ocorrem em Barro Alto, cuja mínima chega a 15,9°C, e Rialma, com 16,0°C.A umidade relativa do ar na região deve atingir a média de 40,42%, com destaque para os maiores valores registrados em Carmo do Rio Verde e Uruana, ambas com 56,0%. Paralelamente, a probabilidade média de chuva para a área fica em 4,84%, embora municípios como Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Damolândia apresentem uma chance um pouco maior, alcançando 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28,9°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Barro Alto: máxima 32,7°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Carmo do Rio Verde: máxima 32,3°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ceres: máxima 31,8°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 29,6°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goianésia: máxima 31,9°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 33,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 31,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Ipiranga de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 33,0°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 31,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 30,8°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova América: máxima 31,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 32,4°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Petrolina de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Pilar de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 32,6°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 32,4°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 32,2°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 32,2°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 32,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Francisco de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Luiz do Norte: máxima 32,8°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 32,3°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Taquaral de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Uruana: máxima 32,5°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Vila Propício: máxima 31,0°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.