A região Central terá um tempo de temperaturas elevadas para a quarta-feira (6). A cidade mais quente será Guarinos, com máxima de 32.5°C, seguida por Itapaci e Rialma, ambas com 31.3°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Anápolis e Carmo do Rio Verde, com 16.9°C.A umidade média na região Central será de 60.08%, com Uruana registrando os maiores índices de umidade à noite, alcançando 79.0%. As probabilidades de chuva são baixas, com média de 1.85%. Damolândia, Ouro Verde de Goiás e São Patrício apresentam as maiores chances de chuva, com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 31.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Ceres: máxima 30.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 28.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goianésia: máxima 30.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 32.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 29.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 31.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 30.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 29.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 29.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 30.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 31.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 31.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Rubiataba: máxima 30.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 30.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 31.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%São Patrício: máxima 30.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Uruana: máxima 31.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Vila Propício: máxima 29.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.