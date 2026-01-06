A região Central terá grande chance de chuva na quarta-feira (7). As cidades mais quentes serão Pilar de Goiás com 27.9°C, Hidrolina com 27.3°C e São Luiz do Norte também com 27.3°C. Já as mais frias serão Campo Limpo de Goiás com 17.2°C e Anápolis com 18.8°C.A umidade média na região será de 81.65%, com cidades como Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Damolândia atingindo 93% de umidade. A probabilidade média de chuva está em 43.23%, mas Damolândia, Petrolina de Goiás e Santa Rita do Novo Destino apresentam 75% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 23.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Barro Alto: máxima 26.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 21.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 23.9°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Carmo do Rio Verde: máxima 26.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 26.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 25.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Goianésia: máxima 26.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Guarinos: máxima 26.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Hidrolina: máxima 27.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Ipiranga de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 26.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Jesúpolis: máxima 26.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 26.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Nova Glória: máxima 26.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Petrolina de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Pilar de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Rialma: máxima 26.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 26.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 25.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Santa Isabel: máxima 26.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São Francisco de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%São Luiz do Norte: máxima 27.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%São Patrício: máxima 26.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Uruana: máxima 26.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 26.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.