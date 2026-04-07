A região Central terá grande chance de chuva para a quarta-feira (8), com o tempo marcado por precipitações em várias localidades. As cidades mais quentes incluem Guarinos, com máxima de 31.7°C, São Luiz do Norte, atingindo 30.8°C, e Itapaci, com 30.7°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com 19.1°C.A umidade do tempo na região Central terá uma média de 78.13%, com Damolândia, Jesúpolis e Petrolina de Goiás apresentando os índices mais elevados, chegando a 92.0% à noite. A probabilidade de chuva para o dia é de 39.27% em média, mas cidades como Ceres, Itapaci e Morro Agudo de Goiás registram chances de precipitação de até 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Barro Alto: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 28.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Guarinos: máxima 31.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Hidrolina: máxima 30.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 30.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Jesúpolis: máxima 29.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 29.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Nova Glória: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 30.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 30.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 30.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%São Patrício: máxima 29.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.