A região Central terá um tempo sem grande chance de chuva para quarta-feira (8). As temperaturas máximas serão de 33.6°C em Guarinos, 32.7°C em Barro Alto e 32.5°C em Itapaci. As cidades mais frias serão Anápolis com mínima de 14.5°C e Campo Limpo de Goiás com 14.8°C.A umidade média na região Central ficará em 46.13%, com as menores umidades diurnas observadas em Guarinos e Pilar de Goiás, ambas com 33.0%. As probabilidades de chuva são baixas, com Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás apresentando os maiores índices, de 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.2°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 32.7°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.9°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 31.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 28.9°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 31.8°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 33.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 31.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 43.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 32.5°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 31.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 30.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 31.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 43.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 31.9°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 42.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 32.1°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.8°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 31.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 31.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 32.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 32.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 31.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 32.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 31.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.