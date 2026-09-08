A região Central terá uma quarta-feira (9) marcada pelo predomínio de sol e ausência de chuvas significativas na maioria das localidades, com as marcas nos termômetros registrando média mínima de 21,55°C. Entre os destaques de calor, a cidade de Guarinos deve alcançar a máxima de 33,8°C, seguida por Itapaci, com 32,9°C, e São Luiz do Norte, que aponta máxima de 32,8°C. Na outra ponta, as menores temperaturas da região devem ser sentidas em Anápolis, com mínima de 19,5°C, e em Campo Limpo de Goiás, onde os termômetros caem para 19,8°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em 64,26%, tendo Anápolis como o município com a maior taxa, atingindo 79,0%, seguido por Campo Limpo de Goiás com 77,0%. No que diz respeito às precipitações, a probabilidade média regional é baixa, estimada em 8,55%. Apesar disso, Damolândia apresenta a maior chance de chuva da área, registrando 35,0% de probabilidade, enquanto Ouro Verde de Goiás aponta 20,0% de possibilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Barro Alto: máxima 32,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Carmo do Rio Verde: máxima 31,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ceres: máxima 31,1°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Damolândia: máxima 28,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 10,0%Goianésia: máxima 31,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Guarinos: máxima 33,8°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 31,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Ipiranga de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itapaci: máxima 32,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jaraguá: máxima 31,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Jesúpolis: máxima 30,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova América: máxima 30,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Glória: máxima 32,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Petrolina de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pilar de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 31,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Rianápolis: máxima 31,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 31,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Isabel: máxima 31,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31,5°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Francisco de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Luiz do Norte: máxima 32,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%São Patrício: máxima 31,1°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Taquaral de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Uruana: máxima 31,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Vila Propício: máxima 30,6°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.