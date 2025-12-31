A região Central terá grande chance de chuva na quinta-feira (1). As cidades com as maiores temperaturas incluem Santa Rita do Novo Destino, com máxima de 33.1°C, Pilar de Goiás, com 32.9°C, e Ipiranga de Goiás, com 32.6°C. Já as cidades com temperaturas mais amenas serão Campo Limpo de Goiás, com mínima de 18.5°C, e Anápolis, com 19.9°C.A umidade na região Central terá uma média de 77.89%, com cidades como Barro Alto, Carmo do Rio Verde e Itapaci registrando até 92.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 57.9%. Contudo, cidades como Guarinos, Hidrolina e Pilar de Goiás apresentam maiores índices, com 80.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Barro Alto: máxima 32.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 22.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Ceres: máxima 31.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Damolândia: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Goianésia: máxima 31.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Guarinos: máxima 31.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Hidrolina: máxima 32.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Ipiranga de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Itapaci: máxima 32.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 75.0%Jaraguá: máxima 31.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Jesúpolis: máxima 31.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Nova América: máxima 31.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Nova Glória: máxima 32.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Pilar de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Rialma: máxima 31.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Rianápolis: máxima 31.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Rubiataba: máxima 31.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Isabel: máxima 31.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 33.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%São Francisco de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São Luiz do Norte: máxima 32.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%São Patrício: máxima 31.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Uruana: máxima 31.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Vila Propício: máxima 32.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.