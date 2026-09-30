A região Central registrará instabilidade com alta propensão a precipitações em diversas localidades nesta quinta-feira (1), apresentando uma média máxima de 34,73°C e mínima de 21,63°C. O calor será mais intenso em Guarinos, que deve registrar máxima de 37,7°C, seguida por Barro Alto com 36,7°C e São Luiz do Norte com 36,6°C. Por outro lado, o tempo será mais ameno em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, com marcas mínimas de 19,3°C e 19,5°C, respectivamente.A média de umidade relativa do ar na região deve ficar em 54,21%, com destaque para Anápolis, que atinge o maior índice com 80,0% durante a noite, seguida por Damolândia e Ouro Verde de Goiás, ambas com 79,0%. Quanto à probabilidade média de chuva, o índice regional é de 39,84%, com as maiores chances de precipitação estimadas para o período noturno em Guarinos e Morro Agudo de Goiás, registrando 75,0%, além de Carmo do Rio Verde, com 70,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 50,0%Barro Alto: máxima 36,7°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 35,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 55,0%Carmo do Rio Verde: máxima 35,2°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 70,0%Ceres: máxima 34,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 70,0%Damolândia: máxima 32,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 55,0%Goianésia: máxima 35,5°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 55,0%Guarinos: máxima 37,7°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 75,0%Hidrolina: máxima 35,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 65,0%Ipiranga de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 70,0%Itapaci: máxima 36,5°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 65,0%Jaraguá: máxima 35,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 65,0%Jesúpolis: máxima 34,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 60,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Nova América: máxima 34,6°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 70,0%Nova Glória: máxima 35,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 70,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 55,0%Petrolina de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Pilar de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 70,0%Rialma: máxima 35,6°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 65,0%Rianápolis: máxima 35,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 65,0%Rubiataba: máxima 35,2°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 70,0%Santa Isabel: máxima 35,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 65,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 35,4°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 55,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 65,0%São Francisco de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 60,0%São Luiz do Norte: máxima 36,6°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 55,0%São Patrício: máxima 35,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 70,0%Taquaral de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 70,0%Uruana: máxima 35,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 70,0%Vila Propício: máxima 34,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 40,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.