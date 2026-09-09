A região Central terá uma quinta-feira (10) caracterizada pelo predomínio de sol e pouca variação no tempo, com temperatura máxima média estimada em 33,27°C. O calor mais intenso deve se concentrar em Guarinos, que pode atingir 35,7°C, seguida de perto por Itapaci, com máxima de 35,2°C, e São Luiz do Norte, com 34,8°C. Já os índices mais amenos do dia ocorrem em Anápolis, com mínima de 18,9°C, e em Campo Limpo de Goiás, que aponta mínima de 19,3°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média regional fica em 55,32%, com os maiores percentuais registrados em Anápolis, com 70,0%, além de Jesúpolis e Petrolina de Goiás, ambas com 68,0%. A probabilidade média de chuva para a área é de somente 3,15%, com as maiores chances concentradas em Uruana, que tem 15,0% de probabilidade, e nos municípios de Jaraguá e Rialma, cada um com 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 30,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Barro Alto: máxima 34,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 34,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 33,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Damolândia: máxima 31,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 33,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Guarinos: máxima 35,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 33,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itapaci: máxima 35,2°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jaraguá: máxima 33,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Jesúpolis: máxima 32,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 32,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 34,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Petrolina de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Pilar de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 34,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Rianápolis: máxima 34,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 33,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 33,9°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 33,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 34,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 33,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 32,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Uruana: máxima 34,2°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Vila Propício: máxima 32,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.