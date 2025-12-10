A região Central terá grande chance de chuva na quinta-feira (11). As temperaturas serão amenas, com as cidades mais quentes sendo Damolândia, Petrolina de Goiás e Santa Rosa de Goiás, todas com máxima de 28.2°C. As cidades com as menores temperaturas mínimas serão Campo Limpo de Goiás, com 17.3°C, e Anápolis, registrando 18.8°C.\nA umidade média na região será de 83.53%, com Morro Agudo de Goiás apresentando os maiores índices de umidade, chegando a 96.0%. Quanto à precipitação, a probabilidade média de chuva é de 29.76%. As cidades com maiores chances de chuva são Nova América e Rubiataba, ambas com 45.0%, seguidas por Barro Alto, com 40.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Central:\nAnápolis: máxima 26.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%