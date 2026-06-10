A região Central terá um tempo com temperaturas amenas a mornas para quinta-feira (11). As cidades mais quentes incluem Guarinos, com máxima de 30.0°C, Barro Alto com 29.2°C e São Luiz do Norte registrando 28.9°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Anápolis, com 17.8°C, e Campo Limpo de Goiás, atingindo 18.1°C.A umidade do tempo na região Central apresentará uma média de 67.85%. As cidades com maiores índices de umidade serão Uruana, com 85.0%, Carmo do Rio Verde, com 84.0%, e Anápolis, com 83.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 11.53%. As cidades com maiores chances de chuva são Damolândia, com 25.0%, Anápolis, com 20.0%, e Campo Limpo de Goiás, também com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 24.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Barro Alto: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 27.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 24.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Goianésia: máxima 28.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 30.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 28.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 28.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 27.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 26.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 27.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 27.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 27.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 27.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 27.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 28.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 27.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 27.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 27.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.