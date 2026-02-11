A região Central terá como principal característica do tempo a grande chance de chuva na quinta-feira (12). As temperaturas máximas serão de 29.2°C em Guarinos, 29.1°C em Rianápolis e 28.8°C em Uruana. Para as temperaturas mínimas, Anápolis registrará 17.3°C, enquanto Campo Limpo de Goiás terá 17.4°C.A umidade média na região será de 82.77%, com Santa Isabel atingindo 94.0% e Carmo do Rio Verde marcando 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 51.45%, mas Carmo do Rio Verde, Guarinos e Pilar de Goiás apresentam 95.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.3°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Barro Alto: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 45.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 28.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 27.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 28.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 29.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 15.0%Hidrolina: máxima 27.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 28.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Jesúpolis: máxima 27.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 40.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 28.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Pilar de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 15.0%Rialma: máxima 28.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 29.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Rubiataba: máxima 28.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 28.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%São Luiz do Norte: máxima 28.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Patrício: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 28.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 27.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.