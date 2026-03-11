A região Central apresentará grande chance de chuva para a quinta-feira (12), como principal característica do tempo. As cidades mais quentes serão Guarinos com 29.7°C, Itapaci com 29.4°C e Rianápolis também com 29.4°C. Já as mais frias serão Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com mínima de 18.8°C.A umidade média na região será de 84.24%. A probabilidade média de chuva é de 58.63%, mas cidades como Carmo do Rio Verde, Goianésia e Ipiranga de Goiás indicam 95.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Barro Alto: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Ceres: máxima 29.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 55.0%Damolândia: máxima 27.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Goianésia: máxima 28.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 29.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Hidrolina: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Itapaci: máxima 29.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 55.0%Jaraguá: máxima 28.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Jesúpolis: máxima 27.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Nova América: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Nova Glória: máxima 29.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 80.0%Rialma: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 45.0%Rianápolis: máxima 29.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 28.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Santa Isabel: máxima 28.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 28.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%São Patrício: máxima 28.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Uruana: máxima 28.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Vila Propício: máxima 27.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.