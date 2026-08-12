A região Central terá uma quinta-feira (13) caracterizada pela ausência de frentes chuvosas significativas, com uma temperatura mínima média estimada em 18,47°C. Os termômetros devem atingir marcas elevadas à tarde, com Guarinos registrando a máxima mais alta de 34,6°C, seguida de perto por Barro Alto com 33,8°C e Itapaci com 33,7°C. Já os menores registros térmicos ocorrem em Taquaral de Goiás, que deve assinalar mínima de 16,2°C, e em Carmo do Rio Verde, com 16,7°C.A umidade relativa do ar média na região deve se fixar em 39,13%, sendo que os maiores índices de umidade esperados são de 54,0% em Barro Alto, e de 53,0% em Carmo do Rio Verde e Itapaci. Quanto à possibilidade de chuva, a probabilidade média na região é de apenas 1,94%, embora municípios como Guarinos, Nova América e São Patrício liderem esse índice com uma chance ligeiramente maior, estimada em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 30,4°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Barro Alto: máxima 33,8°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Carmo do Rio Verde: máxima 33,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 32,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 31,2°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 33,0°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 34,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Hidrolina: máxima 32,3°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 33,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 32,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 32,3°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova América: máxima 32,3°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 33,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Petrolina de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Rialma: máxima 33,7°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Rianápolis: máxima 33,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 33,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 33,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 33,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 33,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 33,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 33,6°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 32,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.