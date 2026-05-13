A região Central para a quinta-feira (14) apresenta tempo estável, com temperaturas variando. As cidades mais quentes incluem Guarinos com máxima de 32.8°C, Barro Alto com 32.3°C e Rianápolis com 32.0°C. Já as mais frias serão Anápolis com mínima de 18.2°C e Campo Limpo de Goiás com 18.3°C.A umidade do ar média na região ficará em torno de 64.16%, com a cidade de Uruana registrando os maiores índices à noite, chegando a 82.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 10.16%, e a maior chance, de 20.0%, é esperada em Guarinos.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 32.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 29.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 31.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Hidrolina: máxima 30.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 31.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 30.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 31.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 31.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 32.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 31.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 31.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 32.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 31.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 31.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 30.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.