A região Central terá tempo com temperaturas elevadas para quinta-feira (15). As cidades mais quentes serão Pilar de Goiás com máxima de 32.4°C, Ipiranga de Goiás com 31.9°C e Itapaci com 31.9°C. Já as mais frias serão Campo Limpo de Goiás com mínima de 17.1°C e Anápolis com 18.4°C.A umidade do tempo na região Central ficará em torno de 65.68%. Cidades como Damolândia, Petrolina de Goiás e Santa Rosa de Goiás registrarão os maiores índices de umidade. A probabilidade de chuva é baixa, com a média regional em 9.27%. Ouro Verde de Goiás apresenta a maior probabilidade, de 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Barro Alto: máxima 31.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ceres: máxima 31.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Damolândia: máxima 30.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 30.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Guarinos: máxima 31.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Hidrolina: máxima 31.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 31.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 30.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 30.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova América: máxima 31.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 31.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Petrolina de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rialma: máxima 31.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rianápolis: máxima 31.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rubiataba: máxima 30.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 31.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 31.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Patrício: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 31.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vila Propício: máxima 31.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.