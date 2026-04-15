A região Central terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (16). O tempo apresentará maiores temperaturas em Guarinos, com 30.9°C; Pilar de Goiás, com 30.0°C; e São Luiz do Norte, também com 30.0°C. As menores temperaturas do tempo são esperadas em Anápolis, com 18.1°C, e Campo Limpo de Goiás, com 18.1°C.A umidade média na região será de 72.82%, com o tempo atingindo os maiores índices em Jesúpolis e Petrolina de Goiás, ambos com 88%. A probabilidade de chuva média para o tempo na região Central é de 24.92%, mas atinge 65% em Campo Limpo de Goiás, 55% em Ouro Verde de Goiás e 55% em Vila Propício. Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Barro Alto: máxima 29.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Ceres: máxima 29.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Damolândia: máxima 27.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 28.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 30.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Hidrolina: máxima 29.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 29.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Jesúpolis: máxima 28.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Nova América: máxima 29.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Nova Glória: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Rialma: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Rianápolis: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Santa Isabel: máxima 29.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 30.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%São Patrício: máxima 28.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Vila Propício: máxima 28.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.