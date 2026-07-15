A região Central terá uma quinta-feira (16) sob a influência de um tempo firme e ensolarado, propiciando um dia de grande variação nos termômetros. A tarde promete ser aquecida, com as marcas mais elevadas do dia previstas para Guarinos, com 32,7°C, São Luiz do Norte, que chega a 31,6°C, e Rianápolis, com 31,5°C. Em contrapartida, o amanhecer reserva temperaturas amenas, com os termômetros registrando marcas de 14,6°C em Anápolis e 15,1°C em Campo Limpo de Goiás.No que tange à umidade relativa do ar, o território apresentará uma média de 51,48%, com as taxas mais elevadas concentradas em Carmo do Rio Verde e Uruana, municípios que devem atingir 65,0%. Quanto às precipitações, as chances de chuva são extremamente baixas em toda a região, resultando em uma probabilidade média de apenas 0,08%, sendo que Jaraguá desponta com o maior índice, registrando discretos 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27,0°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 31,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27,9°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 31,0°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 30,4°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 28,6°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 30,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 32,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 30,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 31,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 30,6°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 30,0°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 30,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 31,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28,2°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 31,4°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 31,5°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 30,9°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 31,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30,8°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 31,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 31,0°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 31,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 29,7°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.