A região Central deve enfrentar um dia de calor muito forte nesta quinta-feira (17), com os termômetros alcançando patamares elevados na maior parte das localidades. Os picos de calor devem se concentrar em Guarinos, com máxima de 37,5°C, seguida por Itapaci, com 36,4°C, e São Luiz do Norte, que alcança 36,3°C. Por outro lado, os menores índices térmicos previstos para o início do período se concentram em Anápolis, com mínima de 20,8°C, e Campo Limpo de Goiás, com 21,3°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média regional fica em torno de 47,53%, sendo que os maiores índices devem ser registrados em Anápolis, alcançando 62,0%, e em Campo Limpo de Goiás e Damolândia, ambas com 60,0%. Já a chance de chuva é baixa na média regional, estimada em 8,47%, com a maior probabilidade de precipitação concentrada em Petrolina de Goiás, que apresenta 25,0% de chance de chuva, seguida por Jesúpolis e Ouro Verde de Goiás, com 20,0% cada uma.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Barro Alto: máxima 35,7°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Carmo do Rio Verde: máxima 35,5°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Ceres: máxima 35,0°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Damolândia: máxima 32,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Goianésia: máxima 35,0°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Guarinos: máxima 37,5°C, mínima 25,6°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 35,2°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itapaci: máxima 36,4°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jaraguá: máxima 34,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 33,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova América: máxima 34,6°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nova Glória: máxima 35,7°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Petrolina de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Pilar de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 35,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Rianápolis: máxima 35,7°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Rubiataba: máxima 35,2°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Isabel: máxima 35,3°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 34,7°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Luiz do Norte: máxima 36,3°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 35,3°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Taquaral de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Uruana: máxima 35,7°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Vila Propício: máxima 33,8°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.