A região Central apresenta grande chance de chuva na quinta-feira (18), marcando o tempo. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Ipiranga de Goiás, Nova Glória e Santa Rita do Novo Destino, todas com 27.5°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão de 17.5°C em Campo Limpo de Goiás e 19.1°C em Anápolis.A umidade média na região será de 84.61%. As cidades com maior umidade serão Campo Limpo de Goiás e Itapaci, ambas com 94.0%, seguidas por Anápolis, com 93.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 37.02%, mas algumas cidades terão maior chance de tempo chuvoso, como Itapaci (75.0%), Guarinos (70.0%) e Hidrolina (70.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 24.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Barro Alto: máxima 26.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 50.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 45.0%Ceres: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Damolândia: máxima 26.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Goianésia: máxima 26.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Guarinos: máxima 26.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Hidrolina: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Ipiranga de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Itapaci: máxima 27.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Jaraguá: máxima 26.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%Jesúpolis: máxima 26.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 45.0%Nova América: máxima 27.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 70.0%Nova Glória: máxima 27.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Pilar de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Rialma: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Rianápolis: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Rubiataba: máxima 26.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 70.0%Santa Isabel: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%São Francisco de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%São Luiz do Norte: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%São Patrício: máxima 27.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 45.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%Uruana: máxima 27.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Vila Propício: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.