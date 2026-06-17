A região Central terá tempo com temperaturas elevadas na quinta-feira (18). As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 33.2°C, Itapaci com 32.1°C e São Luiz do Norte com 32.1°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Anápolis, com 14.4°C, e Damolândia, com 14.9°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 54.58%. Cidades como Carmo do Rio Verde e Uruana podem apresentar umidade de até 73.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 5.08% para a região. Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás registram 10.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.8°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 32.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.6°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 31.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Damolândia: máxima 28.9°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 31.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Guarinos: máxima 33.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 30.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itapaci: máxima 32.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Jaraguá: máxima 31.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 30.4°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 30.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 31.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 31.9°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 32.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Rubiataba: máxima 31.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 31.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 32.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%São Patrício: máxima 31.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 32.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 30.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.