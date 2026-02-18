A região Central apresenta grande chance de chuva para a quinta-feira, 19, com diversas localidades indicando alta probabilidade de precipitação. As cidades mais quentes da região serão Barro Alto e Guarinos, ambas com máxima de 29.1°C, seguidas por Itapaci com 29.0°C. Já as mais frias serão Anápolis e Campo Limpo de Goiás, com temperaturas mínimas de 19.1°C.A umidade média na região será de 81.11%, com Taquaral de Goiás registrando os maiores índices, podendo chegar a 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 49.52%, mas o tempo será de forte possibilidade de chuva em Carmo do Rio Verde, Itapaci e Nova América, todas com 95.0% de chance de precipitação durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 80.0%Barro Alto: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 28.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 27.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Goianésia: máxima 28.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 29.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Hidrolina: máxima 28.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 29.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 28.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Jesúpolis: máxima 28.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 28.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 28.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 28.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Rubiataba: máxima 28.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 28.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%São Luiz do Norte: máxima 29.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%São Patrício: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 28.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 28.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.