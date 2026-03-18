A região Central terá grande chance de chuva na quinta-feira (19), marcando o tempo. As cidades mais quentes serão Guarinos, com 30.0°C, Itapaci, com 29.7°C, e São Luiz do Norte, com 29.5°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com 19.3°C.A umidade média do ar na região fica em 82.74%, com cidades como Damolândia e Ouro Verde de Goiás alcançando 94.0% e Jesúpolis com 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 36.29%, porém, o tempo indica alta possibilidade de chuva em Carmo do Rio Verde e Uruana, com 90.0% de chance, e Rianápolis, com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Barro Alto: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 27.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 30.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Hidrolina: máxima 29.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 29.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jesúpolis: máxima 28.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 29.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 28.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 29.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 29.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%São Patrício: máxima 28.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 28.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 28.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.