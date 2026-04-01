A região Central terá grande chance de chuva na quinta-feira (2). O tempo promete precipitações significativas em várias localidades. As cidades mais quentes da região serão Itapaci, com máxima de 28.9°C, seguida por Ceres e Ipiranga de Goiás, ambas com 28.6°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, onde as mínimas chegam a 18.5°C.A umidade média regional estará em 82.44%, com destaque para cidades como Carmo do Rio Verde, Goianésia e Hidrolina, que podem registrar umidade de 94.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 59.68%, mas algumas cidades têm índices bem mais elevados, como Ceres, Hidrolina e Santa Isabel, todas com probabilidade de 90.0% de ocorrência de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Barro Alto: máxima 28.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Ceres: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Damolândia: máxima 27.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Goianésia: máxima 27.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 85.0%Guarinos: máxima 28.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Hidrolina: máxima 27.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 75.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 80.0%Itapaci: máxima 28.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Jaraguá: máxima 28.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Jesúpolis: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Nova América: máxima 27.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Nova Glória: máxima 28.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 80.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Rialma: máxima 28.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Rianápolis: máxima 28.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Rubiataba: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 80.0%Santa Isabel: máxima 28.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Luiz do Norte: máxima 28.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%São Patrício: máxima 27.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Uruana: máxima 28.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 80.0%Vila Propício: máxima 27.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 90.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.