A região Central para quinta-feira (2) terá tempo com temperaturas que variam, mas sem extremos severos. As cidades mais quentes serão Guarinos com 32.5°C, Rianápolis com 31.3°C e São Luiz do Norte com 31.3°C. Já as mais frias serão Anápolis com 14.7°C e Jesúpolis com 14.8°C.A umidade média na região Central estará em 49.15%. As cidades com maior umidade incluem Barro Alto, Carmo do Rio Verde e Uruana, todas com 68.0%. Em relação à chance de chuva, a probabilidade média é de 1.45%, com São Patrício registrando a maior probabilidade, de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.0°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 31.2°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.9°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Ceres: máxima 30.2°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Damolândia: máxima 28.4°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 30.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 32.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 30.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itapaci: máxima 31.2°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Jaraguá: máxima 30.2°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Jesúpolis: máxima 29.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Nova América: máxima 30.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Nova Glória: máxima 30.9°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Pilar de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 31.1°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Rianápolis: máxima 31.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Rubiataba: máxima 30.7°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santa Isabel: máxima 30.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 31.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 30.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Uruana: máxima 31.3°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Vila Propício: máxima 29.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.