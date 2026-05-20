A região Central apresentará temperaturas elevadas para a quinta-feira (21). O tempo registrará máximas como 32.7°C em Guarinos, e 31.8°C em Barro Alto e Itapaci. Já as cidades com mínimas mais baixas incluem Anápolis, com 17.8°C, e Campo Limpo de Goiás, com 17.9°C.A umidade média na região Central será de 66.13%, com destaque para Anápolis (81.0%), Campo Limpo de Goiás (80.0%) e Carmo do Rio Verde (80.0%) nos índices mais altos. A probabilidade média de chuva é de 11.77%, sendo Anápolis e Campo Limpo de Goiás as cidades com maior chance, ambas com 35.0%, seguidas por Damolândia com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 31.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 27.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 31.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 29.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 31.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 31.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 31.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 31.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 30.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.