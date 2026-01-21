A região Central terá grande chance de chuva amanhã, quinta-feira (22), caracterizando o tempo na área. As cidades mais quentes serão Ipiranga de Goiás e Nova Glória, ambas com máxima de 25.6°C, e Santa Rita do Novo Destino, com 25.5°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Campo Limpo de Goiás, com 17.0°C, e Anápolis, com 18.5°C.A umidade média na região será de 89.74%, com cidades como Damolândia, Petrolina de Goiás e Santa Rosa de Goiás atingindo 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 60.73%, com destaque para Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás, onde a probabilidade atinge 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 21.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Barro Alto: máxima 24.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 20.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 23.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Carmo do Rio Verde: máxima 24.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Ceres: máxima 25.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Damolândia: máxima 23.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Goianésia: máxima 24.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Guarinos: máxima 23.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Hidrolina: máxima 23.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Ipiranga de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Itapaci: máxima 24.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Jaraguá: máxima 23.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Jesúpolis: máxima 22.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 23.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Nova América: máxima 25.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Nova Glória: máxima 25.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Petrolina de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Pilar de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Rialma: máxima 25.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Rianápolis: máxima 25.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Rubiataba: máxima 24.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Santa Isabel: máxima 25.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 25.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Francisco de Goiás: máxima 22.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%São Luiz do Norte: máxima 23.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%São Patrício: máxima 24.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Taquaral de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Uruana: máxima 25.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Vila Propício: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.