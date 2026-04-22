A região Central terá **altas temperaturas** como característica principal do tempo para quinta-feira (23). As cidades mais quentes previstas são Guarinos, com 32.3°C, Itapaci, registrando 31.2°C, e Pilar de Goiás, também com 31.2°C. As mínimas mais baixas ocorrerão em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com 17.8°C.A umidade média na região será de 57.19%, com os maiores índices esperados em Uruana, chegando a 73.0%, e Carmo do Rio Verde, com 71.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, ficando em 10.16% para a região. Carmo do Rio Verde apresenta a maior probabilidade pontual de chuva, com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 30.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 28.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 30.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 30.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 30.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 30.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 31.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 30.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 29.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.