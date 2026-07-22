A região Central terá uma quinta-feira (23) de céu limpo e calor constante, sem previsão de chuva para nenhuma de suas cidades. O dia começa mais ameno, mas esquenta bastante à tarde, com Guarinos registrando a máxima mais alta de 34,7°C, seguida de perto por Barro Alto e Itapaci, ambas com máxima de 33,5°C. Em contrapartida, as temperaturas mínimas mais baixas ocorrem nas primeiras horas do dia em Jesúpolis, com 16,2°C, e em Petrolina de Goiás, que registra 16,3°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 40,92%, com os maiores índices concentrados em Uruana, que atinge 57,0%, além de Carmo do Rio Verde e Taquaral de Goiás, ambas registrando máxima de 55,0% de umidade. A probabilidade de precipitação é totalmente nula, mantendo-se em 0,0% para todas as localidades.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 30,0°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 33,5°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 32,9°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 32,4°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 30,9°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 32,9°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 34,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 32,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 33,5°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 32,5°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 31,9°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 32,3°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 33,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 33,2°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 33,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 32,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 33,1°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 33,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 33,5°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 32,9°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 33,2°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 32,1°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.