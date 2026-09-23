A região Central terá uma quinta-feira (24) sob influência de forte calor em diversas localidades, apresentando uma temperatura mínima média de 21,89°C. Entre os destaques térmicos do território, Guarinos desponta com a máxima mais elevada, atingindo 38,4°C, seguida por Itapaci, com 37,6°C, e Barro Alto, com 37,5°C. Por outro lado, o amanhecer terá marcas mais amenas em Anápolis, que registra mínima de 19,4°C, e Campo Limpo de Goiás, com 20,1°C.Em relação às condições do tempo, a umidade relativa média estimada para a região é de 47,35%, sendo Anápolis o município com maior índice ao alcançar 66,0% no período da noite. Já a expectativa média de chuva para a região é de 11,21%, com a probabilidade de precipitação durante o dia chegando a 20,0% em Guarinos, enquanto Anápolis e Barro Alto registram 15,0% de chance de chuva no mesmo período.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 37,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Carmo do Rio Verde: máxima 36,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Ceres: máxima 36,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Damolândia: máxima 32,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Goianésia: máxima 36,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Guarinos: máxima 38,4°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Hidrolina: máxima 36,2°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Ipiranga de Goiás: máxima 36,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itapaci: máxima 37,6°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jaraguá: máxima 35,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 34,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 35,6°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Nova América: máxima 35,7°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Nova Glória: máxima 36,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Petrolina de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Pilar de Goiás: máxima 36,7°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Rialma: máxima 36,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Rianápolis: máxima 36,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 36,3°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Santa Isabel: máxima 36,6°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 36,3°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%São Luiz do Norte: máxima 37,5°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%São Patrício: máxima 36,2°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Taquaral de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Uruana: máxima 36,7°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Vila Propício: máxima 35,2°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.