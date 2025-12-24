A região Central terá grande chance de chuva na quinta-feira (25). As cidades mais quentes serão Santa Rita do Novo Destino com 31.0°C, Vila Propício com 30.4°C e Barro Alto com 30.3°C. As cidades mais frias serão Campo Limpo de Goiás com 16.8°C e Anápolis com 18.2°C.A umidade média na região será de 74.94%, com Nova América e Rubiataba podendo atingir até 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 44.11%, mas algumas cidades como Uruana, com 85.0%, Barro Alto e Carmo do Rio Verde, ambas com 75.0%, apresentam maiores índices para o tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 29.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Barro Alto: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 29.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 29.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Hidrolina: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Itapaci: máxima 29.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Jaraguá: máxima 29.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Jesúpolis: máxima 29.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Nova América: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Nova Glória: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 19.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Rianápolis: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Rubiataba: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santa Isabel: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%São Patrício: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Uruana: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.