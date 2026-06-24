A região Central terá tempo de altas temperaturas na quinta-feira (25). O tempo nesta data indica que Guarinos será a cidade mais quente, com máxima de 32.5°C, seguida por Barro Alto, com 31.9°C, e São Luiz do Norte, com 31.7°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Damolândia e Santa Rosa de Goiás, ambas com 15.2°C.A umidade média na região será de 62.05%, com as maiores taxas em Anápolis e Damolândia, ambas com 78.0%, e Santa Rosa de Goiás com 77.0%. A probabilidade de chuva é baixa na maioria das localidades, mas Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Ouro Verde de Goiás apresentarão os maiores índices de até 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.8°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 31.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.6°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 27.4°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 31.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.2°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 29.4°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 31.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 31.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 31.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 30.6°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 30.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.