A região Central terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (26). O tempo para a data indica predominância de instabilidade, com Itapaci registrando a maior temperatura máxima de 25.8°C, seguida por Ipiranga de Goiás e Nova Glória, ambas com 25.7°C. As menores temperaturas mínimas serão em Anápolis, com 18.8°C, e Campo Limpo de Goiás, que alcançará 18.9°C.A umidade média do tempo na região Central será de 91.66%. Cidades como Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Guarinos podem atingir 98.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 59.44%, com destaque para Pilar de Goiás, onde a probabilidade é de 90.0%, Ceres com 85.0%, e Morro Agudo de Goiás com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 23.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Barro Alto: máxima 25.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 23.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Carmo do Rio Verde: máxima 25.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Ceres: máxima 25.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 45.0%Damolândia: máxima 24.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Goianésia: máxima 25.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Guarinos: máxima 25.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Hidrolina: máxima 24.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Ipiranga de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Itapaci: máxima 25.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Jaraguá: máxima 25.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Jesúpolis: máxima 24.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Nova América: máxima 24.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Nova Glória: máxima 25.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 23.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Petrolina de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Pilar de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 85.0%Rialma: máxima 25.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Rianápolis: máxima 25.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Rubiataba: máxima 25.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santa Isabel: máxima 25.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 25.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%São Luiz do Norte: máxima 25.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%São Patrício: máxima 25.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Taquaral de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Uruana: máxima 25.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Vila Propício: máxima 24.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.