A região Central terá grande chance de chuva para o tempo da quinta-feira (26). As cidades mais quentes serão Ceres, Guarinos e Itapaci, todas com máxima de 27.2°C. Já as mais frias, Anápolis e Campo Limpo de Goiás, registrarão mínima de 18.3°C.A umidade média regional para o tempo ficará em 84.35%, com Anápolis registrando 94.0%, e Campo Limpo de Goiás e Rubiataba com 93.0% de umidade. Em relação à probabilidade de chuva, Anápolis e Hidrolina apresentam os maiores índices, com 90.0%, seguidas por Carmo do Rio Verde, com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Barro Alto: máxima 26.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Carmo do Rio Verde: máxima 26.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 27.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 25.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Goianésia: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Hidrolina: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Ipiranga de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Itapaci: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 26.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Jesúpolis: máxima 26.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Nova América: máxima 26.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Nova Glória: máxima 26.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Pilar de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 27.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 27.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Rubiataba: máxima 26.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Santa Isabel: máxima 27.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 26.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%São Francisco de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 26.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Patrício: máxima 26.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Uruana: máxima 26.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 25.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.