A região Central terá uma quinta-feira (27) de céu aberto e pouca variação de nuvens, com os termômetros registrando mínima média de 20,44°C. Entre os municípios que devem registrar o calor mais intenso do dia estão Guarinos, com máxima de 36,6°C, Itapaci, que chega a 36,0°C, e São Luiz do Norte, com 35,8°C. Já nas localidades de clima mais ameno, as menores temperaturas ocorrem no início do dia em Anápolis, com mínima de 17,7°C, e Campo Limpo de Goiás, com 18,1°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média na região deve ficar em 47,34%, sendo que os índices mais elevados devem ser observados em Anápolis, com máxima de 67,0%, e Campo Limpo de Goiás, com até 64,0%. As chances de chuva em toda a região continuam baixas, apresentando uma probabilidade média de apenas 5,56%. Os maiores percentuais de precipitação se concentram em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambos com probabilidade de 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 30,3°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Barro Alto: máxima 35,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Carmo do Rio Verde: máxima 35,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ceres: máxima 34,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 31,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianésia: máxima 34,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guarinos: máxima 36,6°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 34,3°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ipiranga de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 36,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 34,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Jesúpolis: máxima 33,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 34,2°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 35,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Petrolina de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Pilar de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Rialma: máxima 35,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 34,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Rubiataba: máxima 34,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 34,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 34,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Luiz do Norte: máxima 35,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 35,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Taquaral de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 35,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Vila Propício: máxima 33,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.