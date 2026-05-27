A região Central terá tempo com baixa probabilidade de chuva para a quinta-feira (28). As temperaturas máximas registrarão Guarinos com 31.6°C, Rianápolis com 31.0°C e Rialma com 30.9°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Anápolis com 16.5°C e Campo Limpo de Goiás com 16.8°C.A umidade média na região ficará em 61.37%, com Barro Alto registrando a umidade mais alta em 80.0%. A probabilidade de chuva média é de 10.0%, com Anápolis apresentando os maiores índices de probabilidade, também em 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 30.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 29.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 28.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 30.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 31.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 29.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 29.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 30.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 30.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 30.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 29.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.