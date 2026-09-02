A região Central experimentará um dia de calor intenso nesta quinta-feira (3), com a média das máximas alcançando 34,84°C. No topo das medições, Guarinos registra 37,3°C, seguida de perto por Itapaci, com 36,6°C, e São Luiz do Norte, com máxima de 36,3°C. Já em relação às mínimas, o tempo mais ameno do início do dia será sentido em Anápolis, com 19,2°C, e em Campo Limpo de Goiás, com 19,6°C.A média da umidade relativa do ar na região será de 49,52%, sendo que os índices mais elevados ocorrem em Anápolis, chegando a 64,0%, e em Campo Limpo de Goiás, com 62,0%. Com chances de chuva em média calculadas em 7,9% para todo o território central, as maiores probabilidades de precipitação ficam restritas a apenas 15,0% em municípios como Campo Limpo de Goiás, Ceres e Guarinos.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Barro Alto: máxima 35,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Carmo do Rio Verde: máxima 35,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 35,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Damolândia: máxima 32,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goianésia: máxima 35,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Guarinos: máxima 37,3°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Hidrolina: máxima 35,1°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Ipiranga de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itapaci: máxima 36,6°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jaraguá: máxima 35,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Jesúpolis: máxima 34,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Nova América: máxima 34,5°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 35,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Petrolina de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Pilar de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Rialma: máxima 35,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Rianápolis: máxima 35,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 35,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 35,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 34,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 36,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Patrício: máxima 35,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Taquaral de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Uruana: máxima 35,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Vila Propício: máxima 33,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.