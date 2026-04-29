A região Central, para quinta-feira (30), apresentará tempo estável, com baixa probabilidade de chuva. As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 32.0°C, Pilar de Goiás, com 31.1°C, e Itapaci, registrando 30.8°C. As temperaturas mais baixas serão observadas em Anápolis, com 16.9°C, e Campo Limpo de Goiás, com 17.1°C.A umidade média na região ficará em 55.58%. Anápolis se destaca com os maiores índices de umidade, chegando a 70.0%, seguida por Campo Limpo de Goiás e Uruana, ambas com 68.0%. A probabilidade média de chuva é de 8.47%, com Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás apresentando as maiores chances, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 30.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 28.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 29.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 30.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 30.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 30.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 29.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 30.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 29.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 30.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 29.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.