A região Central terá um predomínio de sol e calor ao longo de toda esta quinta-feira (30), com temperaturas mínimas registrando média de 19,68°C na região. Entre as cidades que devem marcar os maiores índices nos termômetros estão Guarinos, com máxima de 35,4°C, Barro Alto, com 34,7°C, e Itapaci, que deve atingir 34,6°C. No extremo oposto, as menores temperaturas do dia estão previstas para Anápolis, com mínima de 17,8°C, e Rialma, onde os termômetros devem registrar 18,2°C.A umidade relativa do ar no território deve registrar uma média de 39,27%, alcançando os patamares mais elevados em municípios como Carmo do Rio Verde e Uruana, onde o índice chega a 54,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média regional é de apenas 6,69%, sendo que as maiores possibilidades do período não passam de 10,0%, estimadas para localidades como Ceres, Goianésia e também Carmo do Rio Verde.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 30,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Barro Alto: máxima 34,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Carmo do Rio Verde: máxima 34,2°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ceres: máxima 33,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Damolândia: máxima 31,9°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goianésia: máxima 33,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guarinos: máxima 35,4°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Hidrolina: máxima 33,3°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Ipiranga de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itapaci: máxima 34,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jaraguá: máxima 33,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 33,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova América: máxima 33,1°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Glória: máxima 34,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Petrolina de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Pilar de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Rialma: máxima 34,4°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rianápolis: máxima 34,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 33,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Isabel: máxima 33,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 33,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 34,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Patrício: máxima 34,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Taquaral de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 34,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vila Propício: máxima 33,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.