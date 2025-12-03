A região Central terá grande chance de chuva, a principal característica do tempo para esta quinta-feira (4). As temperaturas máximas alcançarão 25.9°C em Santa Rita do Novo Destino, 25.2°C em Vila Propício e 25.1°C em Ipiranga de Goiás. As mínimas serão de 16.8°C em Campo Limpo de Goiás e 18.5°C em Anápolis.A umidade média na região será de 92.18%, com cidades como Barro Alto, Morro Agudo de Goiás e Nova América registrando 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 56.21%, mas há índices de até 75.0% em Barro Alto, Carmo do Rio Verde e Damolândia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 23.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Barro Alto: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 22.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 24.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Carmo do Rio Verde: máxima 24.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Ceres: máxima 24.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Damolândia: máxima 24.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Goianésia: máxima 25.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Guarinos: máxima 23.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Hidrolina: máxima 24.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Ipiranga de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Itapaci: máxima 24.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Jaraguá: máxima 24.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Jesúpolis: máxima 24.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Nova América: máxima 24.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Nova Glória: máxima 25.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Petrolina de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Pilar de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Rialma: máxima 24.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Rianápolis: máxima 24.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Rubiataba: máxima 24.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Santa Isabel: máxima 24.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 25.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%São Francisco de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%São Luiz do Norte: máxima 24.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%São Patrício: máxima 24.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Taquaral de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Uruana: máxima 24.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Vila Propício: máxima 25.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.