A região Central para quinta-feira (4) terá um tempo firme e sem previsão de chuvas, sendo esta a principal característica do tempo para a data. As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 32.1°C, Uruana, com 31.0°C, e Itapaci, com 30.9°C. As cidades mais frias serão Anápolis, com mínima de 14.2°C, e Campo Limpo de Goiás, com 14.6°C.A umidade média na região ficará em 51.68%. Não há registro de probabilidades de chuva para nenhuma localidade, com as cidades de Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás apresentando 0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.8°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 30.6°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.7°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 29.9°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 27.3°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 29.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 32.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 29.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 30.9°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 29.7°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 28.9°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 29.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 30.6°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 30.9°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 30.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rubiataba: máxima 30.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 30.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 30.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 30.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 31.0°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 29.0°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.