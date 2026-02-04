A região Central terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (5). As cidades com as maiores temperaturas esperadas são Pilar de Goiás, com 28.5°C, e Itapaci e Santa Rita do Novo Destino, ambas com 28.0°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Campo Limpo de Goiás, com mínima de 17.7°C, e Anápolis, com 19.2°C.A umidade média do tempo ficará em 86.85%. A probabilidade média de chuva para a região é de 59.35%, com picos de 85.0% em Carmo do Rio Verde e São Patrício, e 75.0% em Barro Alto.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 24.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Barro Alto: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 22.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 22.7°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Carmo do Rio Verde: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Ceres: máxima 27.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Damolândia: máxima 25.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Goianésia: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Guarinos: máxima 27.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Hidrolina: máxima 27.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Ipiranga de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Itapaci: máxima 28.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Jaraguá: máxima 26.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Jesúpolis: máxima 26.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Nova América: máxima 27.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Nova Glória: máxima 27.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Pilar de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Rialma: máxima 27.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Rianápolis: máxima 27.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Rubiataba: máxima 27.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Isabel: máxima 27.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%São Francisco de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São Luiz do Norte: máxima 27.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Patrício: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Taquaral de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 26.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Vila Propício: máxima 27.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.