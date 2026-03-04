A região Central terá grande chance de chuva amanhã, quinta-feira (5). O tempo nesta data será marcado por essa característica predominante. As cidades mais quentes incluem Barro Alto, com máxima de 29.4°C, Guarinos, com 29.3°C, e Itapaci, registrando 29.1°C. Já as cidades com temperaturas mínimas mais baixas serão Anápolis, com 18.9°C, e Campo Limpo de Goiás, com 19.0°C.A umidade média na região ficará em 82.5%, com São Luiz do Norte registrando 94.0%, Carmo do Rio Verde 93.0% e Hidrolina também com 93.0%. A probabilidade média de chuva será de 37.58%. No entanto, algumas localidades terão chances significativamente mais altas de precipitação, como Taquaral de Goiás com 95.0%, Damolândia com 90.0% e Ouro Verde de Goiás com 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Barro Alto: máxima 29.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 27.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Goianésia: máxima 28.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Guarinos: máxima 29.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Hidrolina: máxima 28.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 29.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jesúpolis: máxima 28.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova América: máxima 28.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Nova Glória: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Pilar de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 60.0%Rialma: máxima 28.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 28.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 28.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%São Luiz do Norte: máxima 28.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%São Patrício: máxima 28.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 28.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Vila Propício: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.