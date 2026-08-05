A região Central terá um dia de sol firme e sem previsão de chuva significativa nesta quinta-feira (6), com as temperaturas alcançando marcas elevadas à tarde. Os termômetros devem registrar calor mais intenso em Guarinos, com máxima de 34,5°C, seguida por Itapaci, com 33,9°C, e Barro Alto, que chega a 33,7°C. Por outro lado, o amanhecer será mais ameno em municípios como Jesúpolis e Taquaral de Goiás, que registram as menores temperaturas com 15,2°C e 15,5°C, respectivamente.A umidade relativa do ar média na região deve ficar em 41,58%, com os maiores índices previstos para Carmo do Rio Verde, Taquaral de Goiás e Uruana, onde o indicador atinge 58,0%. A probabilidade média de chuva é muito baixa, de apenas 0,73%, sendo que os maiores registros esperados não passam de 5,0% em localidades como Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Damolândia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 29,9°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 33,7°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 33,2°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 32,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 30,8°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 33,0°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 34,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 32,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 33,9°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 32,5°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 31,9°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 15,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 32,3°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 33,3°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 33,5°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 33,5°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 33,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 33,2°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 33,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 33,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 33,2°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 33,4°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 32,1°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.